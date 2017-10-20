Сборку первого самолета-амфибии Л-172 "Ямал" завершают в Самаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Специалисты в Самаре завершают сборку первого самолета-амфибии Л-172 "Ямал" арктической модификации, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В пятницу в рамках рабочего визита в Самару глава арктического региона Дмитрий Кобылкин вместе с министром промышленности Самарской области Сергеем Безруковым посетил научно-производственное предприятие по разработке и сборке лайнеров малой авиации.

"Именно в Самаре на конструкторской площадке НПО "АвиаТех" завершается работа над первым в России арктическим самолетом-амфибией Л-172, выполняемая по специальному заказу автономного округа. Семиместный лайнер разработан с повышенными требованиями выносливости при полетах в арктических условиях. Самолет уже называют флагманом малой авиации северного региона, символичным "Ямалом". Одновременно здесь же заканчивается сборка Л-42М, также северной комплектации", — говорится в сообщении.

Новые самолеты пополнят авиапарк региональной Федерации легкой и сверхлегкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа "Крылья Арктики". В настоящее время учреждение уже эксплуатирует три самолета самарского производства Л-42М. Организация осуществляет авиационное патрулирование лесного и водного фонда, сохраняя биоресурсы округа.

Наибольший объем работ по воздушному патрулированию лесов в Приуральском и Надымском районах автономного округа выполняется в летний пожароопасный период. "Крылья Арктики" также активно проводят полеты в рамках научных и экологических экспедиций, уточняет правительство ЯНАО.

"Ямал формирует заказ на малую авиацию для Арктики. Конструкторские решения отвечают нашим требованиям и условиям работы в арктическом климате. Несколько лет малая авиация показывает высокую результативность при патрулировании лесов в летний период, во время рейдовых мероприятий на водных объектах. Планируем использовать ее шире: для санитарной авиации в самых труднодоступных тундровых поселках, для обеспечения пассажирских перевозок внутри региона", — приводятся в сообщении слова главы региона Кобылкина.

Другие новости региона читайте здесь >>