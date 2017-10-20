Орешкин рассказал, каким будет дефицит бюджета при сохранении цен на нефть

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. При сохранении текущих цен на нефть дефицит бюджета России в следующем году может оказаться меньше 1% ВВП, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"С точки зрения бюджета ситуация будет продолжать улучшаться. Возможно даже в следующем году, при сохранении текущих цен на нефть, дефицит бюджета может оказаться меньше 1% ВВП. То есть с этой точки зрения адаптация к тем изменениям, которые у нас произошли, она и в бюджетной сфере заканчивается", — сказал Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.