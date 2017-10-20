Греф рассказал, как избежать "эффекта индейки" при предсказании будущего

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Линейная модель предсказания будущего должна уйти в прошлое, иначе людей может ждать "эффект индейки", считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Знаете, есть такая вещь, которая называется "сюрприз индейки". Индейка считала, что предназначение хозяина — ее сытно кормить, а ее предназначение — это от души кушать. Потому что так было всегда", — сказал Греф, выступая на Всероссийском форуме молодежи и студентов.

"Но вот наступило Рождество, и произошел сюрприз. Сюрприз индейки — это то, что нас ждет в будущем, если мы будем придерживаться линейных моделей предсказания нашего будущего", — уверен Греф.

"Сложно сделать шаг в сторону от линейных представлений о том, как будет развиваться мир, но нам нужно это сделать", — подчеркнул он.