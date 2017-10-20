Технологии big data теперь доступны всем, заявил Греф

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Традиционные IT-технологии уже уходят в прошлое, а их место занимают big data, позволяющие обрабатывать огромное количество данных и доступные всем компаниям; бурное развитие технологий продолжит развиваться по экспоненте, заявил глава Сбербанка Герман Греф на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Мы долго общались с моим коллегой Джеком Ма (президентом китайской компании Alibaba Group — ред.), и он говорит такую фразу: "Забудьте про IT, забудьте про информационные технологии, это вчерашний день, это "отстой", — рассказал Греф.

"Сегодняшняя экономика — это экономика данных. В этом смысле я с ним согласен. То, что касается диджитализации, — это последний тренд. И переход к этому тренду означает, что у нас в руках появились зрелые технологии, которые позволяют обрабатывать громадное количество данных. Технологии big data вошли в свою стадию зрелости и всем компаниям стали доступны", — добавил он.

Президент Сбербанка также отметил, что считает достоверными прогнозы о будущем технического директора Google Рея Курцвейла. "Когда он делает прогноз, все считают, что он дает нереальные прогнозы, но практически не было ни одного его прогноза, который не осуществился бы раньше, чем он прогнозировал его наступление", — указал Греф.

"Мы видим, что все технологии будут приводить к экспоненциальному развитию мира. Курцвейл сказал, что развитие цивилизации в XXI веке будет происходить примерно в пять раз быстрее, чем в XX веке, и что мы пройдем примерно технологическую фазу развития всего XX века за 20 лет", — продолжил глава банка.

"Сегодня эта оценка приходит к тому, что целый ряд футуристов и исследователей сказали, что в общем всю технологическую стадию столетнего цикла XX века мы проскочили за 14 лет. Более того, говорится о том, что следующее столетие мы пройдем за семь лет… Затем мы столетие проскочим за три года, а к концу XXI столетия технологический цикл XX века мы будем проскакивать за месяцы", — заключил Греф.