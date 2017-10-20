Структуры "Ростеха" просят приостановить иск "дочки" Siemens по турбинам

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Представители структур "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) просят арбитражный суд Москвы приостановить дело по иску к ним российской "дочки" немецкого концерна Siemens по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), производитель спорных турбин, требует признать недействительным контракт, реквизиты которого в материалах суда пока не уточняются, и истребовать имущество из незаконного владения.

Представитель ответчика пояснил, что в производстве арбитражного суда Москвы находится дело по иску Siemens c тем же предметом иска и между теми же лицами.

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