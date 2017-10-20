Рапота: форум в Вероне послужит интеграции на евразийском пространстве

ВЕРОНА, 20 окт — РИА Новости. Проходящий в Вероне Х Евразийский экономический форум даст толчок интеграции на евразийском пространстве, предоставляя возможность для дальнейшей реализации на практике новых бизнес-идей, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Можно, конечно, расплеваться и не встречаться ни на форумах, ни на семинарах, ни на конференциях под предлогом, что это ничего не даст. Но один из марксистских классиков однажды сказал, что идея должна владеть массами. И данный форум во многом посвящён этой житейской, очень практичной мысли, потому что идея — это двигатель прогресса. Если вы хотите организовать какой-то бизнес — зажгитесь этой идеей по-настоящему и от нее выстраивайте свою работу. И фитиль для этого здесь в Вероне и воспламеняется", — сказал РИА Новости Рапота.

По его словам, любое подобное мероприятие прежде всего даёт толчок работе мысли, которая в нынешнем контексте "заточена" под налаживание взаимодействия между Европой и Евразией.

Юбилейный Евразийский экономический форум стартовал в четверг в Вероне. Главная тема форума в этом году — "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте". В нем принимают участие представители крупного бизнеса из Италии, России и многих других стран, в том числе Китая, а также представители органов власти. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.

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