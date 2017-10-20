Никифоров спрогнозировал отмену международного роуминга через пять-семь лет

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров убежден, что понятие международного роуминга исчезнет через пять-семь лет.
"Цены на связь выровняются, и связь станет такой же привычной услугой, как и освещение… Мы просто почти перестанем это замечать", — отметил министр.
Евросоюз с 15 июня отменил плату за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС. Сообщалось также, что Минкомсвязь прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В сентябре глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что, по его мнению, отмена международного роуминга — это "светлое будущее", и нужно "существенным образом" бороться за то, чтобы "не было международного роуминга вообще".