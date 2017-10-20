Дворкович прокомментировал возможное введение единой валюты в ЕАЭС

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Евразийский экономический союз пока еще не дошел до такого уровня интеграции, при котором возможно появление единой валюты объединения, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Все понимают, что в силу размеров экономики Россия является доминирующей на финансовом рынке, поэтому, по сути, единственной, единой валютой, если это единая валюта, а не расчетная единица, может быть только российский рубль. Но при этом все руководители стран, особенно Казахстана и Белоруссии, понимают, что своя валюта – это часть суверенитета", — сказал Дворкович, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Пока еще Евразийский экономический союз не дошел до такого уровня интеграции, при котором страны готовы отдать эту часть суверенитета", — добавил Дворкович.

Он отметил, что Россия в целом не против такого сценария, но для нее это несет определенные риски.

Дворкович подчеркнул, что в данном вопросе не может быть принято техническое решения, оно должно быть принято на основе консенсуса. "Если страны будут готовы к тому, чтобы отдать часть суверенитета – значит, мы это сделаем вместе. Если нет, то не сделаем", — считает он.

"Что касается расчетной единицы для каких-то специальных целей — этого исключать нельзя, это может быть", — отметил вице-премьер, добавив, что в настоящее время идет анализ данного вопроса в рамках рабочей группы Евразийской экономической комиссии.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.