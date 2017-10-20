Медведев призвал увеличивать экспорт автопрома и сельхозмашиностроения

ГОРКИ, 20 окт — РИА Новости. Экспорт продукции автопрома и сельхозмашиностроения из РФ превышает плановые показатели, но нельзя останавливаться на достигнутом, нужно искать дополнительные стимулы для увеличения продаж за границу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Ещё два экспортных проекта, которые нужно обсудить — в сфере промышленности и в сфере сельского хозяйства. Здесь хорошие в целом результаты с учетом того, что мы делали по этим направлениям. Это экспорт несырьевой продукции в четырех приоритетных отраслях: автомобилестроение, авиастроение, сельскохозяйственное машиностроение и железнодорожное машиностроение. Причем в части автопрома и сельхозмаша экспорт превышает плановые показатели. Конечно, останавливаться на достигнутом не следует, нужно искать дополнительные стимулы для увеличения продаж нашей продукции за границу", — заявил глава правительства.

Говоря об экспорте агропромышленной продукции, Медведев отметил, что Россия рассчитывает на хорошую динамику, напомнив, что в этом году у России рекордный урожай зерновых — на уровне свыше 132 миллионов тонн. "Это значит, что потенциал для экспорта также существенно прирастает. Будем надеяться, что он самым активным образом будет реализован", — добавил он.

"Мы продолжим развивать инфраструктуру экспорта, для этого необходимы новые терминалы, оптово-распределительные центры, производства по переработке и по логистике. Они должны появиться на базе тех агропромышленных и продовольственных мощностей, которые создаются на Дальнем Востоке, потому что это огромный регион для поставок наших зерновых, продукции растениеводства. Нужно эти вопросы проработать", — подытожил премьер.