Медведев призвал увеличивать экспорт автопрома и сельхозмашиностроения

ГОРКИ, 20 окт — РИА Новости. Экспорт продукции автопрома и сельхозмашиностроения из РФ превышает плановые показатели, но нельзя останавливаться на достигнутом, нужно искать дополнительные стимулы для увеличения продаж за границу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Говоря об экспорте агропромышленной продукции, Медведев отметил, что Россия рассчитывает на хорошую динамику, напомнив, что в этом году у России рекордный урожай зерновых — на уровне свыше 132 миллионов тонн. "Это значит, что потенциал для экспорта также существенно прирастает. Будем надеяться, что он самым активным образом будет реализован", — добавил он.
"Мы продолжим развивать инфраструктуру экспорта, для этого необходимы новые терминалы, оптово-распределительные центры, производства по переработке и по логистике. Они должны появиться на базе тех агропромышленных и продовольственных мощностей, которые создаются на Дальнем Востоке, потому что это огромный регион для поставок наших зерновых, продукции растениеводства. Нужно эти вопросы проработать", — подытожил премьер.