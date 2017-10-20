Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Орешкина

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет ряд рабочих встреч и международный телефонный разговор. Глава государства, в частности, пообщается с министром экономического развития Максимом Орешкиным и с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У него (Путина) сегодня несколько рабочих встреч запланировано, мы не исключаем проведение международного телефонного разговора. Сегодня из рабочих встреч будет открытым общение президента с министром экономического развития Орешкиным… Он встретится с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым", — сообщил Песков.

Песков отметил, что темой разговора Путина с министром станут параметры макроэкономики и их изменение. Песков уточнил, что изменения происходят положительные.

С Коковым Путин обсудит региональные проблемы, социально-экономическое развитие и другие актуальные темы.