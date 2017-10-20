Орешкин считает рудиментом некоторые нормы валютного контроля в России

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает рудиментом некоторые нормы валютного контроля в РФ, это мешает более активной международной торговле.

"Есть серьезные проблемы, которыми мы занимались и в министерстве финансов, и сейчас правительство в целом занимает такую позицию, а ЦБ нам мешает – либерализовывать валютное законодательство, валютный контроль. Очень жестко выступает за то, чтобы это все сохранилось", — сказал Орешкин, выступая на "круглом столе" в РЭШ.

"Это тоже один из рудиментов, который, мне кажется, является дополнительной издержкой на пути более активной торговли", — добавил он.