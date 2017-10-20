Сбербанк готов выдавать сберкнижки тем, кто боится кибермошенников

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Сбербанк понимает беспокойство ряда клиентов, особенно пожилого возраста, связанного с цифровыми технологиями и боязнью кибермошенничества, и поэтому даже готов будет использовать хорошо им знакомые по прошлому веку сберкнижки, заявил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов на сессии "Кибербезопасность — как защититься в мире киберугроз" в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Одна из участниц сессии спросила у зампреда Сбербанка, как подготовить общество к цифровым технологиям, отметив, что не все население, особенно пожилые люди, знают, что делать, когда доступ к их счетам возможен при получении кибермошенниками данных об их картах разными способами.

"Тот, кто гарантированно не хочет иметь доступ к CБОЛ ("Сбербанк-Онлайн" — ред.) или мобильному приложению банка — сегодня такая техническая возможность есть. Так сложилось, что президент банка (Герман Греф — ред.) собрал нас буквально неделю назад — Александра Торбахова (зампреда Сбербанка — ред.), меня, руководителей службы кибербезопасности, мы как раз этот вопрос обсуждали на закрытом совещании", — рассказал Кузнецов.

"И если человек преклонного или любого возраста четко себе говорит: "Я не хочу иметь никакого доступа, я хочу иметь ту самую серенькую сберегательную книжку, я хочу так, никак по-другому — мы точно предоставим такой продукт", — сообщил зампред Сбербанка.

"Поэтому мы сейчас проведем какие-то донастройки, улучшим свои коммуникации и точно донесем до всех, что если человек не хочет, у него будет такая гарантированная возможность. Мы понимаем, что это прошлый век, но это тоже желание человека, они все наши клиенты, мы должны учитывать пожелания клиентов в обязательном порядке", — заключил Кузнецов.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.