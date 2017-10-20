На пограничном острове под Хабаровском предложили создать транспортный узел

ХАБАРОВСК, 20 окт — РИА Новости. Остров Большой Уссурийский под Хабаровском, часть которого принадлежит Китаю, может развиваться не только как зона туризма и отдыха, но и как грузопассажирский узел Дальнего Востока, считает председатель хабаровского регионального отделения общественной организации "Опора России" Сергей Мазунин.

Часть острова Большой Уссурийский на Амуре под Хабаровском в 2008 году была передана Китаю по соглашению между руководством двух стран. Обе стороны планируют сделать территорию "Островом Дружбы" и развивать там туризм.

"Наряду с развитием острова Большой Уссурийский как туристско-рекреационной зоны, необходимо разрабатывать и концепцию по развитию его транспортного потенциала, так как на данный момент Хабаровский край не имеет полноценной приграничной транспортной инфраструктуры", — отмечает Мазунин, слова которого приводит Минвостокразвития РФ.

По его словам, на острове могут быть организованы выставочные площади, проводиться мероприятия регионального и международного уровня.

Предложения по развитию транспортного потенциала острова были представлены руководству "Опоры России" и в Минвостокразвития. Вопрос использования острова неоднократно обсуждался на форумах предпринимателей, на Восточном экономическом форуме сентябре этого года, а также вошел в доклад, представленный в рамках Госсовета во Владивостоке.

По итогам заседания президиума Госсовета президент России Владимир Путин поручил правительству страны к началу декабря представить предложения по созданию на государственной границе между Россией и Китаем грузопассажирского автомобильного пункта пропуска Большой Уссурийский.