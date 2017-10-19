ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, заявила журналистам премьер-министр Польши Беата Шидло в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
"Во время сегодняшней рабочей сессии я решила поднять эту тему для обсуждения. С удовлетворением хочу сказать, что этот мой голос в дискуссии был поддержан другими главами правительств, а также значение этой темы поддержал господин председатель Дональд Туск", — добавила она.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что России пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов – "Южного" и "Северного потоков", — хотя диверсификация поставок газа экономически эффективна, выгодна Европе и служит укреплению безопасности.
Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Летом Еврокомиссия одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС, но пока этого так и не произошло, в том числе потому, что не все страны поддерживают проект мандата.