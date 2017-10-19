Эстонский "король пельменей" разорился из-за санкций

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эстонский суд объявил владельца одного из основных предприятий страны по производству мясной продукции UVIC Александра Мусарова банкротом. Об этом сообщает Sputnik Эстония.
Мусаров, которого в Эстонии называют "пельменным королем", ранее признавался, что его предприятие столкнулось с проблемами. По словам бизнесмена, настоящим ударом для UVIC стали введенные Россией контрсанкции.
"Это одна из проблем, которая точно не пошла нам на пользу", — рассказал предприниматель.
У компании возникли трудности с возвратом кредитов эстонским банкам. Налогово-таможенный департамент Эстонии помог составить новый график платежей, но это не помогло. В результате Мусарову пришлось написать заявление о санации предприятия.
Компания UVIC основана в 1993 году. В 2015 году оборот предприятия составлял около 12,1 миллиона евро, а прибыль достигла примерно 1,3 миллиона. В том же году UVIC вложила в основное имущество 1,17 миллиона евро, часть которых пошла на строительство нового склада. В 2016 году Мусаров инвестировал 8 миллионов евро в России, чтобы запустить пищевое производство в Великом Новгороде, однако из-за введенного Москвой запрета на импорт продовольствия из стран ЕС проект так и не был запущен.