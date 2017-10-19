Эстонский "король пельменей" разорился из-за санкций

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эстонский суд объявил владельца одного из основных предприятий страны по производству мясной продукции UVIC Александра Мусарова банкротом. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

Отмечается, что решение было принято неделю назад, но известно о нем стало только сейчас.

Мусаров, которого в Эстонии называют "пельменным королем", ранее признавался, что его предприятие столкнулось с проблемами. По словам бизнесмена, настоящим ударом для UVIC стали введенные Россией контрсанкции.

"Это одна из проблем, которая точно не пошла нам на пользу", — рассказал предприниматель.

У компании возникли трудности с возвратом кредитов эстонским банкам. Налогово-таможенный департамент Эстонии помог составить новый график платежей, но это не помогло. В результате Мусарову пришлось написать заявление о санации предприятия.

Сумма налоговых задолженностей UVIC составляет около миллиона евро, при этом компания должна выплатить не меньшую сумму по кредиту.

Компания UVIC основана в 1993 году. В 2015 году оборот предприятия составлял около 12,1 миллиона евро, а прибыль достигла примерно 1,3 миллиона. В том же году UVIC вложила в основное имущество 1,17 миллиона евро, часть которых пошла на строительство нового склада. В 2016 году Мусаров инвестировал 8 миллионов евро в России, чтобы запустить пищевое производство в Великом Новгороде, однако из-за введенного Москвой запрета на импорт продовольствия из стран ЕС проект так и не был запущен.