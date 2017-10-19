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Экономика

Эксперты не верят в новые льготы для российских обводненных месторождений

21:2819.10.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов РФ. Архивное фотоМинистерство финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Дальнейшее предоставление льгот обводненным месторождениям, о котором попросили "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть" вслед за стимулом для Самотлора "Роснефти", маловероятно, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Правительство обсуждает льготы по НДПИ для обводненных месторождений
Минфин РФ и "Роснефть" согласовали предоставление инвестиционных стимулов по налогу на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения, в результате чего ежегодное снижение НДПИ для него составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет. Планируется, что этот механизм будет введен в действие с 1 января 2018 года.

В понедельник заместитель министра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин направил в правительство РФ законопроект о предоставлении налогового вычета по НДПИ Самотлорскому месторождению.

Во вторник газета РБК написала, что главы "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о предоставлении налоговых льгот для месторождений с высокой обводненностью.

В четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин пояснил в ответ на вопрос журналистов, что эти компании не имеют подобных Самотлору месторождений, не брали на себя обязательств перед государством, как "Роснефть" в рамках инвестстимула. Он добавил, что представленная Самотлору преференция – не льгота, а инвестконтракт, весь объем которого направляется на повышение бурения и роста добычи на месторождении.

Представители Минфина ранее поясняли, что министерство не хочет устанавливать в качестве критерия для предоставления налоговой льготы обводненность нефтяных месторождений, вычет из НДПИ для Самотлора связан в первую очередь не с обводненностью, а с дополнительной нагрузкой на "Роснефть" в связи с повышением дивидендов до 50% прибыли.

При этом Трунин пояснял, что не стоит "поощрять нерациональное заводнение месторождений", отмечал, что в случае с Самотлором обводненность — это не ошибка "Роснефти".

Сложно подсчитать

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Новак рассказал, для каких месторождений могут быть предоставлены льготы
По мнению генерального директора компании "ИнфоТЭК-Терминал" Рустама Танкаева, "Роснефть" предложила правительству комплексное инвестиционное соглашение, в которое наряду со снижением суммы налоговых платежей на 35 миллиардов рублей в год вошла программа инвестиций в восстановление месторождения и повышение дивидендов "Роснефти" с 35% до 50% прибыли по МСФО.

"Правительству были даны подробные расчеты суммы ежегодного выигрыша, и оно согласилось войти в инвестиционный проект, а не предоставить льготу. Правительство наше, как известно, весьма прагматично, оно любит и умеет считать деньги налогоплательщиков", — считает Танкаев.

По его мнению, "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть" хоть и обладают высокообводненными месторождениями, находящимися на поздней стадии разработки, однако условия работы на них все же лучше, чем на Самотлоре.

В свою очередь, аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров подчеркнул, что на решения правительства не стоит смотреть через розовые очки. "Конечно, запрос на льготы всякий раз экономически обосновывается, хотя и может подвергаться сомнению, поскольку многое зависит от того, как считают и кто считает. Возможности у министерства всегда скрупулезно проверять данные компании серьезно ограничена", — уверен Нестеров.

Кроме того, по мнению Нестерова, решение по Самотлору носит компромиссный характер. "Оно уменьшает объем налоговых поступлений, и их компенсация за счет дополнительной добычи четко не оговаривается – неизвестно, сколько дополнительной нефти и в какой период должно быть добыто, чтобы компенсировать выпадающие налоги", — сказал он.

Тем не менее, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что решение по Самотлору будет для бюджета России скорее позитивным.

"Если предоставить льготы другим компаниям на тех же условиях, что получила "Роснефть" по Самотлору, то снижение доходов бюджета за счет предоставления льготы составит 50-60 миллиардов рублей. Но нужно понимать, что на таких месторождениях достаточно быстро падает добыча, и если действительно недополученные доходы бюджета будут направляться на инвестиции и это хотя бы остановит падение, то в среднесрочной перспективе бюджет даже выиграет", — отметил аналитик.

Надежда на НДД

Логотип компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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СМИ сообщили о возможных налоговых льготах для покупателей акций "Роснефти"
Между тем, ряд аналитиков считают, что решение по предоставлению индивидуальных льгот в принципе является достаточно спорным и его не стоит распространять на большое количество нефтекомпаний.

"Создается прецедент, когда предоставляется льгота одному месторождению или привилегии одной компании, а другие компании ничего не получают. Однако Минфин подчеркивает, что это не в связи с высокой обводненностью, а льгота сильно выработанному месторождению", — сказал Нестеров.

Танурков также считает, что сама по себе идея исключительных льгот не очень хороша.

"Есть планы по введению НДД, и введение льгот для конкретных месторождений с этим механизмом не сочетается. Поэтому я думаю, что правительство вряд ли пойдет на предоставление дополнительных льгот другим нефтекомпаниям, скорее всего, будет ссылаться на то, что и так происходит изменение в системе налогообложения и в будущем за счет введения НДД все эти месторождения можно будет достаточно эффективно разрабатывать", — сказал он.

"В будущем все перейдут к НДД вместо НДПИ, что полностью снимет разногласия между недропользователями. А сейчас "яблоко раздора" правительство РФ отдало "Роснефти" не как самой красивой компании, а как главному налогоплательщику страны", — сказал также Танкаев.

Министр энергетики РФ, член совета директоров ПАО НК Роснефть Александр Новак на ПМЭФ-2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Александр Новак: второй раз договориться о снижении добычи нефти было легче
Нестеров также считает, что пилотный проект по введению налога на добавленный доход, который планируется запустить с 2018 года, плохо сочетается с дальнейшим предоставлением льгот для обводненных месторождений.

"Выработанные месторождения должны стимулироваться за счет изменения базы налогообложения. НДД – более сложная и совершенная система, чем существующая, и нуждается в тестировании, особенно при подозрении на манипулирование данными со стороны нефтекомпаний", — сказал он.

Ответные обязательства

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский считает, что правительство пошло навстречу "Роснефти" и согласовало инвестиционные стимулы для месторождения лишь в жесткой привязке к повышению вложений в его разработку, что является правильным решением.

"Если в 2016 году добыча на Самотлоре составляла более 20 миллионов тонн, то в ближайшие годы она может снизиться до 15 миллионов с соответствующими прямыми (налоги, пошлины, дивиденды) и косвенными (увеличение финансирования местной социальной сферы) потерями для бюджета", — сказал Кричевский.

Он также напомнил, что "Роснефть" за последние три года выплатили 7,4 триллиона рублей налогов, а в 2016 году в ходе приватизации принесла казне 1,1 триллиона рублей дополнительных поступлений. Кроме того, компания выполняет директиву правительства о перечислении в бюджет не менее 50% дивидендных выплат.

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