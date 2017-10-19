ВЕРОНА (Италия), 19 окт — РИА Новости. Европа старается не следовать слепо санкциям против РФ, навязанным в одностороннем порядке, заявил Генеральный директор итальянской газотранспортной компании Snam Марко Альвера.

"В плане прямых инвестиций мы работаем в России уже 20 лет. Определенное действие санкций мы ощутили, были проблемы, но это связано, в первую очередь, с системой финансирования. Это такая глобальная система — разделить операции в долларах и евро не так просто, но тем не менее мы участвуем в программе прямых инвестиций за границей — порядка 5 миллионов евро", — сказал Альвера, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Следует сказать также, что итальянское агентство по страхованию экспорта SACE оказалось очень гибким в своей политике. То есть, с одной стороны, проблема существует, но… Европа старается не следовать слепо политическим решениям, которые приняты в одностороннем порядке теми людьми, которые навязали эти санкции", — подчеркнул глава компании.

МИА "Россия сегодня" является информационным партнером Х Евразийского экономического форума.