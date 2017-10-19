КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. России пытаются чинить препятствия по созданию энергомаршрутов, в том числе "Северного потока-2" и "Турецкого потока", заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Нам пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов – "Южного" и "Северного потоков", несмотря на то, что такая диверсификация и такая диверсификация логистики экономически эффективна, выгодна Европе, служит укреплению безопасности", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Летом Еврокомиссия одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС, но пока этого так и не произошло, в том числе, потому что не все страны поддерживают проект мандата.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>