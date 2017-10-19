Рогозин рассказал, как проходят летные испытания МС-21

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Летные испытания нового российского пассажирского самолета МС-21, а также двух новых двигателей идут в штатном режиме, написал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

"В ЦАГИ с авиационными специалистами обсуждаем программу лётных испытаний МС-21, а также новых двигателей ПД-14 и ТВ7-117СТ. Всё идёт штатно", — сообщил Рогозин.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

ПД-14 — базовый турбореактивный двухконтурный двигатель, который создается ОДК для российского авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. В 2015 году стартовали летные испытания ПД-14.

ТВ7-117СТ является базовым двигателем для силовой установки перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. При этом гражданская модификация двигателя – ТВ7-117СТ-01 – станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300, возобновление серийного производства которого планируется в России.