Политика все чаще грубо вмешивается в экономические отношения, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Все чаще политика грубо вмешивается в экономические отношения, некоторые игроки даже не скрывают, что используют политические предлоги для продвижения своих интересов, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"Мы наблюдаем все больше примеров, когда политика грубо вмешивается в экономические отношения. Совсем недавно говорили, что это невозможно, контрпродуктивно и это нельзя допустить. Теперь сами, кто так говорят, теперь сами это все делают. Некоторые даже не скрывают, что используют политические предлоги и поводы, чтобы продвинуть собственные, чисто коммерческие интересы", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом глава российского государства упомянул недавний санкционный пакет, принятый американским конгрессом, который "откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>