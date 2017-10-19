МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Российский агромпром не должен зависеть от импортных достижений в этой сфере, в частности, страна "довольно плотно" сидит "на игле" поставок селекционных материалов из-за границы, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Сейчас власти субсидируют создание селекционно-семеноводческих, селекционно-генетических центров, пока здесь финансирования не хватает, отметил премьер. "Нужно подумать, как тут заинтересовать бизнес, чтобы деньги инвестировались не только в само аграрное производство, не только в технику, посевной материал, но и в науку", — добавил глава российского кабинета министров.