МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Российский агромпром не должен зависеть от импортных достижений в этой сфере, в частности, страна "довольно плотно" сидит "на игле" поставок селекционных материалов из-за границы, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Наш агропром не должен зависеть от импортных достижений в этой сфере. Мы об этом неоднократно говорили, в том числе когда принимали федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на период с 2017 по 2025 годы. К сожалению, по целому ряду мы довольно плотно сидим на игле поставок селекционных материалов из-за границы, эту зависимость необходимо преодолеть", — сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов Госдумы по вопросам развития АПК.

Сейчас власти субсидируют создание селекционно-семеноводческих, селекционно-генетических центров, пока здесь финансирования не хватает, отметил премьер. "Нужно подумать, как тут заинтересовать бизнес, чтобы деньги инвестировались не только в само аграрное производство, не только в технику, посевной материал, но и в науку", — добавил глава российского кабинета министров.