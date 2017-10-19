Общий объем инвестиций в Липецкую область за 5 лет составил 550 млрд рублей

МОСКВА/ЛИПЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Общий объем инвестиций в экономику Липецкой области за пять лет составил 550 миллиардов рублей, сообщил журналистам на брифинге в четверг заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров.

Пресс-брифинг посвящен XIII международной инвестиционной конференции "Липецкая область: развитие через инвестиции", которая откроется 1 ноября в Липецке. "За последние пять лет общий объем инвестиций в экономику области составил 550 миллиардов рублей, увеличившись с 93 миллиарда рублей в 2012 году до более 128 миллиардов рублей в 2016 году. А за девять месяцев этого года сумма превысила около 100 миллиардов рублей", — сказал Козодеров.

По его словам, за последние 12 лет в регионе заработало 117 новых современных крупных и средних производств. Только в 2017 году были запущены семь предприятий с заявленным объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей, на них созданы около 2 тысяч новых рабочих мест. До конца года должно быть открыто еще три крупных предприятия.

"Сегодня Липецкая область — это динамично развивающийся регион, стабильность и устойчивость экономики которого подтверждена зарубежным рейтинговым агентством Fitch Ratings и отечественным — АКРА. Высокие показатели деловой активности достигнуты, в том числе, за счет создания в области уникальной трехуровневой системы привлечения инвестиций, которая способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. Именно это направление является приоритетным для нас", — подчеркнул замглавы администрации Липецкой области.

Он также рассказал о новой форме работы, которая призвана повлиять на увеличение потока инвестиций в регион — регулярному открытому диалогу с представителями специализированных СМИ, которые станут ведущей фокус-группой XIII международной инвестиционной конференции "Липецкая область: развитие через инвестиции".

Подробно о новом подходе к выстраиванию новых механизмов и каналов взаимодействия с потенциальными инвесторами рассказала руководитель управления по делам печати, телерадиовещанию и связи Липецкой области Наталья Демьянова. "По опыту реализации целого ряда инвестиционных проектов мы знаем, что их значимость для экономики области многократно возрастает, когда они становятся предметом освещения в СМИ. Рассказ об успехе одного инвестора привлекает внимание десяти потенциальных, которые могут прийти в область с новыми идеями и интересными проектами. Поэтому мы открыты для взаимодействия со средствами массовой информации, доверяя журналистам выступить в роли компетентных аналитиков и специалистов по Липецкой области. Именно они объективно и на конкретных примерах смогут рассказать об имеющихся у нас возможностях для бизнеса",- пояснила Демьянова.

В ходе международной инвестиционной конференции в Липецке об опыте реализации инвестиционных проектов расскажут представители ведущих компаний. Участники форума посетят особую экономическую зону "Липецк", познакомятся с объектами туристско-рекреационной зоны "Елец". Кроме того, программа конференции расширится за счет нового формата —тематического квеста "Область сокровищ" по мотивам произведения Р.Л.Стивенсона.

Как отметили в пресс-службе липецкой обладминистрации, проведение международной инвестиционной конференции — часть комплексного процесса формирования благоприятного делового климата в регионе. "Если обеспечен высокий уровень инвестиционной привлекательности с отсутствием коррупции, с уважительным отношением к самому процессу инвестирования, к его важности, если создана обстановка открытости всех дверей для каждого, кто желает войти с инвестициями в регион, если есть умение оперативно решать возникающие вопросы, умение удержать ситуацию в постоянстве своем с точки зрения преемственности формирования инвестиционной привлекательности, то инвестиции пойдут", — привели в пресс-службе слова главы администрации Липецкой области Олега Королева.

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