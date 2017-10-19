ОПЕК серьезно восприняла слова Путина о продлении сделки ОПЕК+

ЛОНДОН, 19 окт — РИА Новости. Организация стран-экспортеров нефти очень серьезно воспринимает слова президента России Владимира Путина о возможности продления соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года, заявил журналистам глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо на конференции Oil and Money.

"Ваши коллеги задали Путину очень четкий вопрос, и он дал очень четкий ответ. Мы воспринимаем его очень серьезно", — ответил Баркиндо на соответствующий вопрос.

Ранее в ходе Российской энергетической недели-2017 Путин предположил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти может быть продлено до конца 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене.