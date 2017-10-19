Объем взаимных инвестиций Москвы и Загреба приблизился к 500 млн евро

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 19 октября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 19 октября 2017

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Объем взаимных инвестиций Хорватии и России приблизился к показателю 500 миллионов евро, заявила в четверг президент Хорватии Колинда Грабар Китарович.

"Инвестиции со стороны Хорватии и России приблизились к сумме в половину миллиарда евро. Причем самыми перспективными областями оказались энергетика и туризм — в Хорватии и автомобильная промышленность в России", — заявила президент, выступая на российско-хорватском экономическом форуме, организованном при поддержке ТПП России и Хорватской хозяйственной палаты.