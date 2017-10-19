На Камчатке завершили строительство нового моста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт — РИА Новости. Строительство нового моста через реку Половинка во втором по значимости городе региона — Елизово завершено на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Движение автотранспорта по новому мосту открыли накануне, на трассе четыре полосы дорожного движения шириной 18 метров и пешеходной зоной.

"Стройка была непростой. Два подрядчика ушли — не смогли справиться с этой задачей. Как итог — выпали из графика на восемь месяцев. В этом году на объект пришла компания "Устой М" и профессионально выполнила все запланированные работы. Хочу сказать огромное спасибо строителям, которые сделали этот мост, и всем дорожным службам. За прошедшие 10 лет мы отремонтировали и построили на Камчатке свыше 30 мостов. Эта работа, вроде, незаметная, но очень нужная сегодня жителям и города Елизова, и всей Камчатки", — цитирует пресс-служба слова губернатора края Владимира Илюхина.

Мостовой переход реконструировали за счет краевого бюджета. Общая протяженность участка реконструкции превысила 400 метров.

По словам главы Елизовского муниципального района Романа Василевского, "этот мост — не только связующая нить между двумя районами Елизова, но и между отдельными населенными пунктами".

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