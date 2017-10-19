Голикова рассказала, каким будет дефицит бюджета в конце года

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2017 года может быть ниже 2% ВВП на десятые доли процента, заявила журналистам глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Отвечая на вопрос, достижим ли дефицит бюджета в 2% ВВП на конец 2017 года, она ответила: "Достижим. Даже меньше. Потому что сейчас бюджет уточнили, я думаю, что доходов будет несколько больше по отношению к тем доходам, которые сейчас уменьшили уже в рамках поправок к 2017 году".

"Может быть, не намного, но они позволят нам сократить объем дефицита. Не все расходы будут профинансированы из тех, которые запланированы в поправках. Меньше 2% (ВВП — ред.), я думаю даже речь идет о десятых процента. Как раз за счет того, что доходы чуть-чуть будут побольше, может даже и не чуть-чуть, если цена на нефть будет стоять приблизительно так же, как она стоит сейчас, то даже мы получим нефтегазовые (доходы — ред). У нас также есть потенциал по внешнему и внутреннему НДС, по акцизам на алкоголь с долей этилового спирта более 9%", — сказала Голикова журналистам в кулуарах Форума молодежи и студентов.

Госдума 18 октября приняла в первом чтении законопроект об увеличении дефицита федерального бюджета в 2017 году до 2,2% ВВП, внесенный правительством РФ. Законопроект увеличивает доходы бюджета в текущем году на 41,5 миллиарда рублей — до 14,72 триллиона рублей, в том числе нефтегазовые — на 25,7 миллиарда рублей, ненефтегазовые — на 15,8 миллиарда рублей, расходы – на 125,7 миллиарда, до 16,728 триллиона рублей.