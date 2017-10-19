Голикова рассказала, каким будет дефицит бюджета в конце года

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2017 года может быть ниже 2% ВВП на десятые доли процента, заявила журналистам глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
"Может быть, не намного, но они позволят нам сократить объем дефицита. Не все расходы будут профинансированы из тех, которые запланированы в поправках. Меньше 2% (ВВП — ред.), я думаю даже речь идет о десятых процента. Как раз за счет того, что доходы чуть-чуть будут побольше, может даже и не чуть-чуть, если цена на нефть будет стоять приблизительно так же, как она стоит сейчас, то даже мы получим нефтегазовые (доходы — ред). У нас также есть потенциал по внешнему и внутреннему НДС, по акцизам на алкоголь с долей этилового спирта более 9%", — сказала Голикова журналистам в кулуарах Форума молодежи и студентов.
Госдума 18 октября приняла в первом чтении законопроект об увеличении дефицита федерального бюджета в 2017 году до 2,2% ВВП, внесенный правительством РФ. Законопроект увеличивает доходы бюджета в текущем году на 41,5 миллиарда рублей — до 14,72 триллиона рублей, в том числе нефтегазовые — на 25,7 миллиарда рублей, ненефтегазовые — на 15,8 миллиарда рублей, расходы – на 125,7 миллиарда, до 16,728 триллиона рублей.