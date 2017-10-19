Володин спрогнозировал будущее санкций против России

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Санкции Запада просто рухнут, а страны, использующие такой метод, проиграют; нужно, чтобы это понимание пришло скорее, сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Пройдет время. Все эти санкции просто-напросто рухнут, а те страны, которые используют этот метод, только от этого проиграют. Нам нужно делать все, чтобы как можно быстрее пришло это понимание", — сказал Володин.

Когда речь идет о санкциях, добавил он, надо исходить из того, что это "не наш метод выстраивания диалога". "Более того, Россия на протяжении длительного времени всегда демонстрировала открытость, желание выстраивать диалог на основе дружбы", — сказал он.