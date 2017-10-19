Спрос на облигации Ямала в полтора раза превысил предложение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Спрос на облигации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в полтора раза превысил предложение, в результате чего банки-агенты остановили прием заявок на приобретение облигаций, сообщает правительство региона.

Продажа облигаций стартовала в среду. "В среду, 18 октября, банки-агенты, осуществляющие размещение ценных бумаг Ямало-Ненецкого автономного округа, получили заявок на приобретение облигаций на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Это на 50% больше объема эмиссии, который составляет 1 миллиард", — говорится в сообщении.

На данный момент банки-агенты остановили прием заявок на приобретение облигаций.

"Газпромбанк и Запсибкомбанк будут удовлетворять поступившие к ним заявки на покупку ценных бумаг округа не полностью. К примеру, если в один из банков поступило запросов на покупку наших облигаций на миллиард рублей, а его доля в размещении составляет 750 миллионов, то каждая заявка будет удовлетворена на 75%. Получается, если человек подал заявку на покупку 100 облигаций на сумму в 100 тысяч рублей, то сможет он приобрести только 75 штук на сумму в 75 тысяч. Пропорции распределения общего объема облигаций между банками остаются коммерческой тайной", — цитируются в сообщении слова заместителя директора департамента финансов ЯНАО Ольги Медведевой.

По информации правительства региона, большую часть ценных бумаг региона купили ямальцы. "В Газпромбанке подчеркнули, что в целом география продаж через их офисы была очень широкой: заявки поступили из трети регионов России, при этом доля поручений, поступивших из ЯНАО, стала одной из крупнейших. В Запсибкомбанке отметили интерес к облигациям ЯНАО и в двух других регионах "тюменской матрешки", где широко представлена финансовая организация: Тюменской области и ХМАО", — добавляет правительство ЯНАО.

Выиграли те, кто позаботился об открытии брокерского счета, необходимого для покупки облигаций, заранее. В момент старта продаж они по телефону максимально быстро смогли оставить заявку на покупку желаемого объема ценных бумаг, отмечают власти.

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