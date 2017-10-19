Медведев перевел ряд ФЦП в формат госпрограмм

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе ряда федеральных целевых программ (ФЦП) в формат государственных программ.

"Хочу напомнить, что мы с вами договаривались завершить работу по отдельным государственным программам. В марте на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию мы договорились о переводе государственных программ на принципы проектного управления. Принятые документы закрепляют решение это, устанавливают новые правила формирования государственных программ, эти документы я подписал", — сказал Медведев на заседании правительства РФ.

"Действие таких федеральных целевых программ в названных сферах, а это образование, здравоохранение, жилье, транспорт, сельское хозяйство, досрочно прекращается с 1 января 2018 года, а незаконченные мероприятия погружаются уже в обновленные государственные программы, которые должны быть внесены в правительство до 15 ноября текущего года", — добавил он.

Премьер поручил всем ответственным министрам лично проконтролировать подготовку этих госпрограмм и представить их в правительство.