Володин: за время санкций Россия избавилась от импортозависимости в ОПК

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. За время антироссийских санкций РФ полностью избавилась от импортозависимости в оборонной сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если говорить о России, мы многое сделали за эти несколько лет. Во-первых, полностью избавились от импортозависимости в оборонной сфере. Мы раньше закупали комплектующие, использовали технологии и многое-многое другое. Сейчас мы полностью решили эту задачу и выпускаем продукцию самостоятельно, не используя какие-то компоненты из других стран", — сказал Володин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

"Если бы не санкции, вряд ли бы вышли на принятие закона о национальной платежной системе", — добавил он.