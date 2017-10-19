Сечин призвал "наводить мосты" на пространстве Евразии

ВЕРОНА, 19 окт — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает необходимым строить экономические, и инфраструктурные мосты на евразийском пространстве, а не разрывать рынки Евразии на части.
Проекты
Первые – проекты полузакрытого типа с глубокой экономической интеграцией, не предполагающие изначально масштабного расширения. "Это, прежде всего, Европейский союз, создающий сегодня единый энергетический рынок, и Евразийский экономический союз, формирующий общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов", — пояснил глава "Роснефти".
Вторые, по его словам, — это проекты отрытого типа, менее глубокие по существу, но более широкие по охвату, пытающиеся навести экономические и политические мосты между различными странами Евразии.
Наконец, третья группа – это проекты, пытающиеся не объединить, а напротив, разорвать Евразию на части. "Я имею в виду, прежде всего, Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Трансатлантическое соглашение (ТАС). Примечательно, однако, что именно эти проекты разваливаются буквально на наших глазах", — отметил Сечин.
"И причины здесь не только в действиях администрации США, как старой, так и новой, но, очевидно, в фундаментальных изъянах самой идеи разделить Евразию, захватив ее края в гравитационное поле Западного полушария. И здесь неожиданно для многих оказалось, что гравитационное поле самой Евразии сильнее, чем любые внешние воздействия", — добавил он.
Мосты
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