Сечин призвал "наводить мосты" на пространстве Евразии

ВЕРОНА, 19 окт — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает необходимым строить экономические, и инфраструктурные мосты на евразийском пространстве, а не разрывать рынки Евразии на части.

Проекты

"За последние годы мы наблюдали множество самых разных проектов международной интеграции на пространстве Евразии. Я бы разделил их на три основные группы", — сказал Сечин, выступая на пленарном заседании X Евразийского экономического форума.

Первые – проекты полузакрытого типа с глубокой экономической интеграцией, не предполагающие изначально масштабного расширения. "Это, прежде всего, Европейский союз, создающий сегодня единый энергетический рынок, и Евразийский экономический союз, формирующий общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов", — пояснил глава "Роснефти".

Вторые, по его словам, — это проекты отрытого типа, менее глубокие по существу, но более широкие по охвату, пытающиеся навести экономические и политические мосты между различными странами Евразии.

"Это Совет Европы, Шанхайская организация сотрудничества. Эти проекты охватывают только отдельные части Евразии, но они, несомненно, способствуют развитию интеграционных процессов как таковых", — добавил Сечин.

Наконец, третья группа – это проекты, пытающиеся не объединить, а напротив, разорвать Евразию на части. "Я имею в виду, прежде всего, Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Трансатлантическое соглашение (ТАС). Примечательно, однако, что именно эти проекты разваливаются буквально на наших глазах", — отметил Сечин.

"И причины здесь не только в действиях администрации США, как старой, так и новой, но, очевидно, в фундаментальных изъянах самой идеи разделить Евразию, захватив ее края в гравитационное поле Западного полушария. И здесь неожиданно для многих оказалось, что гравитационное поле самой Евразии сильнее, чем любые внешние воздействия", — добавил он.

Мосты

"Однако то, чего нам не хватает, это проектов четвертой группы – интеграционных проектов построения связующих мостов, инфраструктурных, экономических коридоров, от европейского побережья Атлантики и Северного Ледовитого океана до азиатского побережья Тихого и Индийского океанов", — заключил глава "Роснефти".

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