ВТБ подтвердил высокую позицию в Нацрейтинге корпоративного управления

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский институт директоров подтвердил позицию банка ВТБ в Национальном рейтинге корпоративного управления на высоком уровне "7++" ("развитая практика корпоративного управления"), сообщает пресс-служба банка.

В ходе ежегодного независимого мониторинга, на основе которого составляется рейтинг, анализируются такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.

Как отметили в пресс-службе, за прошедший год в ВТБ произошёл ряд событий, связанных, в том числе, с последовательным внедрением в его деятельность рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России в марте 2014 года.

На прошедшем 26 апреля 2017 года годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета банка, в который вошли 4 независимых директора, в том числе, представители миноритарных акционеров. Акционеры также избрали новый состав ревизионной комиссии, в котором сохранилось место за представителем миноритарных акционеров.

В качестве положительных изменений в системе корпоративного управления ВТБ эксперты также отметили расширение в Уставе банка перечня вопросов, решение по которым принимается большинством голосов всех избранных членов Набсовета, а также перечня вопросов, решения по которым не могут приниматься Набсоветом путем заочного голосования.

Кроме того, эксперты положительно оценили внедрение ВТБ практики формирования Комитета Набсовета по аудиту только из независимых директоров в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, отметили в пресс-службе банка.