Сечин назвал предпосылки для будущего дефицита нефти

ВЕРОНА (Италия), 19 окт — РИА Новости. Десинхронизация инвестиционного цикла в нефтегазовой отрасли с мировой экономической динамикой создает предпосылки для будущего дефицита нефти, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

По его словам, в энергетике Большой Евразии взаимные инвестиции, обмен активами и технологиями уже приобрели масштабный характер, несмотря на такие факторы, как санкционное давление.

"Десинхронизация инвестиционного цикла в нефтегазовой отрасли с мировой экономической динамикой создает предпосылки для будущего дефицита нефти и возрастания ценовой волатильности", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По мнению главы крупнейшей российской компании, стратегия ответственного производителя углеводородов должна учитывать как риски и неопределенности текущего состояния мирового нефтяного рынка, так и долгосрочной перспективы мирового экономического развития.