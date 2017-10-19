Сечин рассказал о стратегии "Роснефти" в Иракском Курдистане

ВЕРОНА (Италия), 19 окт — РИА Новости. "Роснефть" серьезно настроена работать в Иракском Курдистане и Ираке в целом, интерес сугубо практический, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы самым серьезным образом настроены работать в Курдистане и в Ираке в целом. Наш интерес к этим проектам носит сугубо практический характер – данный регион характеризуется крупнейшей ресурсной базой с низкой себестоимостью добычи и не в полной мере раскрытым потенциалом. При этом, включив этот регион в орбиту общеевразийской деловой интеграции, мы будем способствовать решению общеэкономических и социальных задач – энергостабильности и повышению жизненного уровня", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

В среду "Роснефть" сообщила, что подписала с правительством Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти добычных блоков, расположенных на территории региона. Сумма платежей за вхождение в проект составит до 400 миллионов долларов. "Роснефть" планирует начать программу геологоразведочных работ и добычу в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года.

Ранее "Роснефть" сообщила, что компания и Иракский Курдистан планируют в 2019 году запустить трубопровод для экспорта газа в Турцию и Европу. Пресс-служба российской компании сообщила, что стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры Иракского Курдистана. Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту будет подписано до конца года. Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объеме 30 миллиардов кубометров в год в дополнение к поставкам основным внутренним потребителям.

В то же время в Иракском Курдистане в сентябре состоялся референдум о независимости автономии от Ирака. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Иракский Курдистан (Федеральный Курдистанский регион) — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. Демократическая партия Курдистана является правящей в автономии.