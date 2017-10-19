Ленобласть проведет мультимедийную презентацию региона в Страсбурге

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мультимедийная презентация Ленинградской области с технологией дополненной реальности, которая состоится во Дворце Европы в четверг в Страсбурге, рассказывает как об истории и достопримечательностях области, привлекающих миллионы туристов, так и о ее людях, современной экономике и значительных инвестиционных возможностях, сообщил РИА Новости глава региона Александр Дрозденко.

"Наш стенд показывает современные предприятия Ленинградской области. Есть стереотипы, что из-за санкций мы ничего не производим, но здесь, в Европе, мы показываем то, чего мы достигли в экономике, культуре, развитии социальной сферы. На открытии выступит областной симфонический оркестр", — сказал губернатор.

Открытие экспозиции Ленинградской области во Дворце Европы в Страсбурге в рамках 33-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) приурочено к 90-летнему юбилею региона

"Мы хотим показать три новых направления, которые будут двигать регион в будущем: первое — это реформы местного самоуправления, второе — это социальный кодекс, направленный на борьбу с бедностью, и третье — это современная экономика, создание высокоэффективных высокопроизводительных рабочих мест и применение облачных технологий", — заключил губернатор.

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