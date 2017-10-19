"ВИМ-Авиа" привлекли третьим лицом по иску ООО "РНГО" к аэропорту "Братск"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" привлечена в качестве третьего лица по иску ООО "РНГО" к аэропорту "Братск", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований ООО "РНГО" составляет 3,042 миллиарда рублей. Предмет иска в материалах не уточняется.

"ВИМ-Авиа" принадлежит 100% акций ПАО "Аэробратск", которое управляет аэропортом Братска. В связи с сообщениями о сложной ситуации в "ВИМ-Авиа" жители города обращались в мэрию с вопросом, как это отразится на работе аэропорта. Ранее в октябре администрация города со ссылкой на гендиректора ПАО Сергея Корытова сообщала, что ситуация вокруг "ВИМ-Авиа" не приведет к отмене действующих авиарейсов.

В конце сентября несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом столкнулись с массовыми задержками рейсов из-за финансовых проблем перевозчика. Общая кредиторская задолженность компании, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливозаправочными комплексами.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 17 октября говорил, что "ВИМ-Авиа" будет обанкрочена, если не найдется инвестор.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом активная летная деятельность перевозчика будет свернута. По его словам, Минтранс огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта компании после завершения ее перевозок.