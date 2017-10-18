Моногорода не потеряют господдержку после смены статуса, заявил Шувалов

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Государственная поддержка моногородов продолжится даже после того, как города перестанут иметь такой статус, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Мы хотим сделать так, чтобы было как можно меньше в этом списке моногородов.

"У нас из списка 319 (моногородов – ред.) есть уже некоторые кандидаты на выход из этого списка", — отметил он, выступая на сессии Фестиваля молодежи и студентов.

"Мы обещаем и субъектам России, и муниципалитетам, что если города будут исключены из этого списка, то есть не будет зависимости от одного работодателя, не будет такой высокой концентрации, зависимости от крупного предприятия, то те программы, которые мы начинали вместе, и льготы, которые мы даём, включая поддержку малого и среднего предпринимательства, мы это не будем прекращать, мы будем продолжать, для того, чтобы поддерживать развитие этих городов", — заявил Шувалов.

"Раньше руководители моногородов считали так, что надо возродить основное градообразующее предприятие, то тогда не будет проблем в городе. Это не совсем правильно", — продолжил Шувалов.

Он отметил, что в таких городах, как Калуга или Ульяновск, и других, где были построены за последние годы самые современные предприятия, когда наступил кризис 2014 года, спрос на продукцию резко упал, и многие из них оказались на грани выживания.

"Мы будем поддерживать создание в конкретном поле новых крупных производств, потому что они нужны как налогоплательщики. Они, к сожалению, не дают, большого количества рабочих мест, а все, что связано с жизнью вокруг нас, это скорее сектор услуг, малый бизнес, это другая большая программа", — заключил Шувалов.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.