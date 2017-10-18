ОПЕК склоняется к продлению соглашения о сокращении добычи, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ОПЕК склоняется к продлению действия соглашения по сокращению нефтедобычи (ОПЕК+) еще на девять месяцев, пишет агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника в ОПЕК.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Три источника ОПЕК заявили, что сохранение действия соглашения по сокращению нефтедобычи до конца 2018 года является вероятным исходом, в то время как четвертый источник сказал, что потребуется продлить срок действия сделки от шести до девяти месяцев, чтобы ликвидировать избыток запасов нефти.

"Если рост спроса будет на очень хорошем уровне, решение может быть отложено до начала следующего года", — сказал один из источников.

При этом он добавил, что есть большая вероятность того, что решение будет принято уже в ноябре.

Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене.