ОПЕК склоняется к продлению соглашения о сокращении добычи, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ОПЕК склоняется к продлению действия соглашения по сокращению нефтедобычи (ОПЕК+) еще на девять месяцев, пишет агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника в ОПЕК.
Три источника ОПЕК заявили, что сохранение действия соглашения по сокращению нефтедобычи до конца 2018 года является вероятным исходом, в то время как четвертый источник сказал, что потребуется продлить срок действия сделки от шести до девяти месяцев, чтобы ликвидировать избыток запасов нефти.
"Если рост спроса будет на очень хорошем уровне, решение может быть отложено до начала следующего года", — сказал один из источников.
При этом он добавил, что есть большая вероятность того, что решение будет принято уже в ноябре.
Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене.