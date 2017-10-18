В России в сентябре уменьшился выпуск водки, коньяка и пива

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Предприятия РФ в сентябре 2017 года снизили производство водки, конька и пива в годовом выражении, следует из доклада Росстата.

Производство водки в сентябре составило 7,1 миллиона декалитров, что на 0,1% ниже показателя сентября 2016 года и на 1,4% выше объемов производства в августе этого года. Производство коньяка за отчетный период снизилось в сравнении с прошлым годом до 718 тысяч декалитров, что на 9,1% ниже сентября прошлого года и на 5,1% ниже, чем в августе текущего года.

Производство пива в сентябре составило 57,2 миллиона декалитров, что на 5,8% ниже сентября прошлого года и на 23,2% ниже, чем в августе текущего года.

Выпуск минеральных вод в этом сентябре вырос на 1,5% — до 410 миллионов полулитров в сравнении с прошлым сентябрем, а также превысил показатель августа 2017 года на 27,4%. Производство питьевых вод без сахара и вкусоароматических веществ выросло в сравнении с сентябрем прошлого года на 16,6% — до 493 миллионов полулитров, а по отношению к августу 2017 года — снизилось на 19,8%.

Производство сигарет в сентябре в годовом выражении сократилось на 25,6% — до 25,4 миллиарда штук, но по сравнению с августом этого года выросло на 4,1%.