Москва предложила Загребу привлечь российские компании к газификации страны

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 окт — РИА Новости. Россия предложила Хорватии рассмотреть возможность привлечения российских компаний к газификации страны, сообщил министр энергетики Александр Новак журналистам.

"Мы предложили нашим хорватским коллегам, в том числе, и рассмотреть возможность газификации Хорватии при участии наших российских компаний, а также участие в электроэнергетике — в модернизации сетей, строительстве электростанций", — сказал он.

Новак не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли сегодня возможность увеличения поставок газа в Хорватию, добавив, что это находится в ведении компаний.

Министр напомнил, что РФ поставляет газ в Хорватию с 1978 года. "После перерыва возобновлены поставки газа в Хорватию, возобновлены поставки нефти, мы осуществляем около 2 миллионов тонн поставок нефти и нефтепродуктов", — добавил глава Минэнерго.

В сентябре текущего года "Газпром экспорт" и компания Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. заключили долгосрочный контракт на поставку российского природного газа в Хорватию сроком действия с 1 октября текущего года по 31 декабря 2027 года. Годовой объем снабжения составит 1 миллиард кубических метров.