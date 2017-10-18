Москва предложила Загребу привлечь российские компании к газификации страны

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 окт — РИА Новости. Россия предложила Хорватии рассмотреть возможность привлечения российских компаний к газификации страны, сообщил министр энергетики Александр Новак журналистам.
Новак не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли сегодня возможность увеличения поставок газа в Хорватию, добавив, что это находится в ведении компаний.
Министр напомнил, что РФ поставляет газ в Хорватию с 1978 года. "После перерыва возобновлены поставки газа в Хорватию, возобновлены поставки нефти, мы осуществляем около 2 миллионов тонн поставок нефти и нефтепродуктов", — добавил глава Минэнерго.
В сентябре текущего года "Газпром экспорт" и компания Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. заключили долгосрочный контракт на поставку российского природного газа в Хорватию сроком действия с 1 октября текущего года по 31 декабря 2027 года. Годовой объем снабжения составит 1 миллиард кубических метров.