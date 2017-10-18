BP видит экстраординарные возможности для роста в России

ЛОНДОН, 18 окт — РИА Новости. Нефтяная компания ВР видит экстраординарные возможности для развития в России, заявил в ходе выступления на конференции Oil and Money глава компании Боб Дадли.

"Россия… здесь экстраординарные возможности для роста: дешевая себестоимость производства, дешевая нефть… думаю, эта страна еще не до конца понята. Но нам комфортно тут работать",- сказал он.

Он также отметил, что ВР хотела бы научиться у "Роснефти" вести деятельность, не оглядываясь на политику.

"Это компания, у которой мы хотели бы поучиться работать вне политики. Это нефтегазовая компания с очень хорошим управлением, с большим количеством возможностей",- сказал он.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. ВР владеет 19,75% акций "Роснефти".