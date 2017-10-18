Карлин: Алтайский край может побить прежний рекорд урожая сахарной свеклы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Алтайский край в 2017 году может побить прошлогодний рекорд по урожаю сахарной свеклы и повторить рекорд урожая зерновых, сообщил губернатор региона Александр Карлин.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня было убрано 97% площадей зерновых и зернобобовых. Надо было убрать 3700 тысяч с небольшим гектаров. Убрано более 3600 тысяч. Земледельцы уже собрали урожай зерновых на утро сегодняшнего дня в объеме 4900 тысяч тон. В прошлом году было убрано 5120 тысяч тонн", — сообщил Карлин журналистам в Москве.

"Опыт подсказывает мне, что мы повторим или приблизимся к рекордному урожаю прошлого года — он самый высокий за последние семь лет", — добавил он.

По его информации, качество зерна в этом году выше, чем в прошлом. Среди выращенных в регионе культур Карлин назвал гречку, чечевицу, полбу.

"В прошлом году мы в Алтайском крае тоже поставили рекорд 1100 тысяч тонн сахарной свеклы. В этом году рекорд так же, как и по зерновым, будет повторен, либо несколько превышен", — сказал губернатор, отметив, что весь выращенный урожай перерабатывается на территории Алтайского края.

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