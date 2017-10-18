Губернатор Алтая назвал развитие инфраструктуры в регионе важнейшей задачей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин одной из важнейших задач назвал инфраструктурное развитие региона.

"Задача стоит дальнейшего инфраструктурного развития региона", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие проблемы необходимо решать региону для его дальнейшего развития.

По словам Карлина, протяженность дорог в регионе составляет 18 тысяч километров, и они в большинстве своем находятся в хорошем состоянии. "Но есть над чем еще поработать в этой большой сети. В последние годы возрастает роль Алтайского края как транзитной территории. Мы находимся на перекрестье транспортных сообщений. Через Алтайский край транспортируются люди, грузы от регионов Сибири и Дальнего Востока в Центральную Азию, которая сейчас активно развивается. Проблема шелкового пути — это, в том числе, наша проблема", — пояснил губернатор.

Кроме того, он отметил, что у региона большие планы по газификации, также необходимо заниматься авиацией общего назначения, а для этого — воссоздать рабочие аэропорты в Рубцовске, Славгороде и Бийске.

"Мы провели глубочайшую реконструкцию электросетевого хозяйства, но есть проблемы дефицита генерации. Мы на правительственном уровне решили вопрос о включении в генеральную схему развития объектов электрогенерации станции соответствующей, но сегодня стоит задача вместе с министерством энергетики и другими правительственными структурами приступить к реализации этой генеральной схемы в части объекта, расположенного на территории Алтайского края" — сказал Карлин.

Также, по его мнению, нужно активнее развивать пользующееся популярностью производство экологически чистых товаров, в том числе продуктов питания и косметики.

"Прорыв инфраструктурный, с одной стороны, и, с другой, обеспечение технологических новаций и развитие современных отраслей экономики без ущерба нашей экологической составляющей, только тогда мы получим искомые конкурентные преимущества, которые позволят нам позиционировать себя еще более достойным образом", — отметил глава региона.

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