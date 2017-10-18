На границе с Азербайджаном в среду начнут возведение автомобильного моста

МАХАЧКАЛА, 18 окт – РИА Новости. Строительство автомобильного моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе запустят в среду, сообщается на официальном сайте Росавтодора.

"18 октября 2017 года состоится церемония закладки памятного камня, символизирующего начало работ по строительству автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Самур" в Азербайджанской Республике и "Яраг-Казмаляр" в Российской Федерации через азербайджано-российскую государственную границу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, решение о строительстве нового автомобильного моста через реку Самур с равным финансовым обеспечением проекта принято в соответствии с соглашением между правительствами двух соседних государств, подписанным 13 сентября 2013 года.

"Новый мост призван заменить ныне действующее искусственное сооружение на азербайджано-российской границе, введенное в эксплуатацию в 1957 году в составе комплекса Самурского гидроузла. В настоящее время проект трансграничного автомобильного моста одобрен Главгосэкспертизой России", — говорится в релизе.

Также в рамках мероприятия пройдет рабочая встреча представителей России и Азербайджана для обсуждения практических вопросов возведения этого объекта, отмечает ведомство.