BP ожидает незначительного влияния ситуации в Курдистане на нефтяной рынок

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. BP не ожидает сильного влияния ситуации в Курдистане и конкретно в Киркуке на нефтяной рынок, сообщил глава компании Боб Дадли журналистам в кулуарах конференции Oil and Money.

"Я думаю, что вопрос снижения поставок из Курдистана или по этому маршруту играет какую-то роль в ценах на нефть. Небольшую, но играет", — ответил Дадли на соответствующий вопрос.

Иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований, недавно восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.