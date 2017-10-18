Стартовала продажа облигаций Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Продажа облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стартовала в среду, сообщает правительство региона.

"Интерес к инвестированию в наши облигации еще до начала продаж был очень большим: многие заранее открывали необходимые для этого брокерские счета. Это новый инструмент, который дает жителям округа возможность стать инвесторами, вложить деньги в экономику региона и получить реальный доход, потому что деньги начинают работать", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента финансов ЯНАО Ольги Медведевой.

Ценные бумаги региона можно приобрести в любом отделении "Запсибкомбанка" и "Газпромбанка" по всей стране. Всего облигаций будет продано на 1 миллиард рублей. Номинал одной ценной бумаги – 1000 рублей, минимальный объем покупки должен составить не менее 30 штук; максимальный – 10 тысяч штук в каждом банке-агенте. Доходность по облигациям составляет 9,25% годовых, уточняют власти.

Продажи облигаций продлятся до 22 декабря 2017 года, но могут завершиться и раньше, если весь объем ценных бумаг будет продан. Держать деньги в облигациях можно будет максимум 5 лет – до 18 октября 2022 года. Все это время ежеквартально по ним будут начисляться проценты. В случае, если инвестор захочет досрочно расстаться с ценными бумагами, это можно будет сделать в любой момент без потери накопленной доходности. Средства на погашение облигаций закладываются в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме этого, регион обеспечивает их всем своим имуществом.

Чтобы приобрести ценные бумаги, необходим паспорт РФ, СНИЛС и ИНН. Наличие лицевого и брокерского счетов в "Запсибкомбанке" или "Газпромбанке" является желательным, но не обязательным условием. При необходимости сотрудники банка могут открыть счета при обращении гражданина в банк за покупкой облигаций.

Информация по количеству оставшихся в продаже облигаций будет обновляться ежедневно в 10.00 по московскому времени, отмечает правительство ЯНАО.

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