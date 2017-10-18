Новак пообещал помочь выпускнику из Чада устроиться в российскую компанию

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак пообещал помочь молодому специалисту из Чада, который учился в Уфе, найти работу в российской компании.

В ходе сессии "Энергетика будущего" к министру обратился уроженец Чада — участник Фестиваля молодежи и студентов, выпускник Уфимского государственного нефтяного технического университета.

"Я горжусь тем, что я учился в России… Я закончил с красным дипломом по специальности "бурение нефтяных и газовых скважин", — сказал молодой иностранный специалист, хорошо владеющий русским языком.

Он отметил, что всегда мечтал работать в крупной добывающей компании или на морской платформе, однако на пути к мечте встретил ряд трудностей. "Я бы хотел использовать эту возможность и попросить помощи в достижении своей мечты", — сказал он, обращаясь к министру энергетики РФ.

"Я готов оказать содействие, тем более человеку с красным дипломом по бурению скважин. Я, честно говоря, удивлен, почему Вы до сих пор не сидите за буровой установкой", — отметил Новак. Он спросил, обращался ли выпускник в какие-либо компании. "Обращался. Я вернулся к себе домой, подавал резюме, но не получилось. В связи с кризисом у нас сократили объем бурения, и все стало сложнее… Я обращался в Schlumberger, Baker Hughes", — рассказал тот.

"Но это не наши компании, — с улыбкой сказал Новак. — Вы обратитесь в российскую. Вы не против, если мы Вас в российскую компанию устроим?"

"С удовольствием", — признался выпускник. "Хорошо, договорились", — ответил министр.