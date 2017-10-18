Новак пообещал помочь выпускнику из Чада устроиться в российскую компанию

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак пообещал помочь молодому специалисту из Чада, который учился в Уфе, найти работу в российской компании.
"Я горжусь тем, что я учился в России… Я закончил с красным дипломом по специальности "бурение нефтяных и газовых скважин", — сказал молодой иностранный специалист, хорошо владеющий русским языком.
Он отметил, что всегда мечтал работать в крупной добывающей компании или на морской платформе, однако на пути к мечте встретил ряд трудностей. "Я бы хотел использовать эту возможность и попросить помощи в достижении своей мечты", — сказал он, обращаясь к министру энергетики РФ.
"Но это не наши компании, — с улыбкой сказал Новак. — Вы обратитесь в российскую. Вы не против, если мы Вас в российскую компанию устроим?"
"С удовольствием", — признался выпускник. "Хорошо, договорились", — ответил министр.