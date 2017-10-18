Использование возобновляемых источников энергии будет расти, заявил Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Министр энергетики РФ Александр Новак на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2040 году будут обеспечивать около пятой части от всей вырабатываемой электроэнергии в мире, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая на Фестивале молодежи и студентов.

Министр рассказал, что в настоящее время, по оценкам экспертов, доля потребления углеводородов при выработке энергии составляет 85%. "До 2040 года эта доля снизится незначительно, по оценкам, примерно на 10-15%, то есть, до 70-75%. Эту нишу займут как раз возобновляемые источники энергии", — сказал он.

"Доля возобновляемых источников энергии будет расти в энергобалансе примерно с сегодняшних 15% до 23%, а в выработке электроэнергии — с 7% до 20%. То есть, одну пятую к 2040 году в выработке электроэнергии будут занимать наши новые технологии, солнце и вода", — заключил Новак.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.