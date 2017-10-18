"Оборонка" должна быть готова к сокращению заказов по ГОЗ, заявил Рогозин

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. Российская оборонная промышленность должна быть готова к предстоящему сокращению заказов в рамках государственной программы вооружений (ГПВ), заявил в среду вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Не должна сложиться такая ситуация, что мы раскрутили промышленность до уровня, когда она становится поглотителем средств. Она должна быть раскручена ровно настолько, насколько необходимо для реализации качественных и в срок выполняемых заказов", — сказал Рогозин на конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи — стратегия перемен".

Ранее неоднократно сообщалось, что объемы заказов отечественным оборонным предприятиям будут постепенно снижаться по мере укомплектования российских вооруженных сил новейшими образцами техники. Поэтому заводам необходимо будет обеспечить свою конверсию в рамках их переоснащения современной техникой.

"Несмотря на то, что перспективная ГПВ будет совсем не "худой", а вполне нормальной, солидной программой …, портфель военных заказов со стороны государства будет сокращаться", — отметил Рогозин.