"Оборонка" должна быть готова к сокращению заказов по ГОЗ, заявил Рогозин

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. Российская оборонная промышленность должна быть готова к предстоящему сокращению заказов в рамках государственной программы вооружений (ГПВ), заявил в среду вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Ранее неоднократно сообщалось, что объемы заказов отечественным оборонным предприятиям будут постепенно снижаться по мере укомплектования российских вооруженных сил новейшими образцами техники. Поэтому заводам необходимо будет обеспечить свою конверсию в рамках их переоснащения современной техникой.
"Несмотря на то, что перспективная ГПВ будет совсем не "худой", а вполне нормальной, солидной программой …, портфель военных заказов со стороны государства будет сокращаться", — отметил Рогозин.