Анкара удовлетворена ходом реализации "Турецкого потока", заявил посол

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Анкара удовлетворена ходом реализации проекта газопровода "Турецкий поток", заявил посол Турции в России Хюссейн Дириоз.

"Реальная работа уже началась, и в ходе визита президента России Владимира Путина в Турцию была отмечена удовлетворенность ходом реализации этого проекта", — сказал посол на пресс-конференции.

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае, ее планируется ввести в марте 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию второй нитки — 2019 год.